Què faig si rebo aquest missatge de Salut?

🤔 Què faig si rebo un SMS de /Salut – https://t.co/31VHNcvmyc?



1️⃣ Obre’l.

2️⃣ Copia el PIN personal (respectant majúscules i minúscules).

3️⃣ Fes clic a l’enllaç que hi ha a l’SMS.

4️⃣ Introdueix el PIN de l’SMS a la pàgina que s’obrirà.

5️⃣ Identificar els teus contactes estrets. pic.twitter.com/JXdFrq0wRF — Salut (@salutcat) November 2, 2020

Tallar les cadenes de transmissió és clau per mantenir a ratlla la pandèmia. El Servei Català de la Salut utilitza ContacteCovid.cat , una eina digital per optimitzar el rastreig de casos. Amb això, des del mateix instant que una persona se li prescrigui una PCR per ser sospitosa de Covid-19, aquesta pot reportar quins han estat els seus contactes estrets. Si la prova surt positiva, tots els noms de la llista reben un SMS informant-los de la situació i indicant-los els propers passos a seguir. Com funciona?Si sou un cas sospitós i esteu esperant els resultats de la PCR rebreu un SMS al mòbil que us dóna accés a una pàgina on haureu de reportar les dades bàsiques dels vostres contactes estrets, amb tranquil·litat i des de casa. En cas que el resultat de la PCR sigui negatiu, Salut assegura que no fa cap ús d'aquesta informació. Si és positiu, pasRebreu un segon SMS, des d’on podreu accedir a una altra pàgina per confirmar els contactes que vau reportar mentre esperàveu els resultats de la prova, editar-los i afegir-ne d’altres que pugueu recordar.L'eina us notifica, també mitjançant un SMS, la vostra condició de contacte estret sense informar-vos de qui us ha identificat. Us facilita informació per fer la quarantena domiciliària, gestionar la baixa laboral si és necessària, o fer seguiment de possibles símptomes i com actuar en cas que en presenteu. També us facilita una enquesta per identificar la vostra condició de risc epidemiològic i fer-ne un seguiment per part del servei de vigilància epidemiològica de Salut Pública. I s’activa el protocol per programar-vos una PCR.

