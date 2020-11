Barcelona xifra en 7,4 milions d'euros el cobrament indegut de rebuts d'aigua d'Agbar

El que Agbar deia que era un "petit error" de facturació ha suposat una sobrefacturació de 7,4 ME a 340.000 🏡de l'àrea metropolitana. Farem que retornin tots els diners i ens hem assegurat que no es pugui repetir aquesta situació. En parlo aquí 📽️ pic.twitter.com/SHdWUDMR2v — Eloi Badia Casas (@eloibadia) November 2, 2020

Nou capítol en la guerra de l'aigua entra l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa subministradora Agbar. El regidor d'Emergència Climàtica i vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia, ha xifrat en 7,4 milions d'euros el cobrament indegut per part de la companyia durant els mesos de confinament.Agbar va responsabilitzar l'Ajuntament a l'hora de justificar l'import disparat que alguns ciutadans de l'àrea metropolitana van haver de pagar després del confinament. La companyia va assegurar que el motiu de l'increment era la taxa de residus de l'Ajuntament.Badia insisteix ara que l'origen de la "sobrefacturació" és la lectura estimada de comptadors, que la companyia va fer davant la impossibilitat de llegir manualment els comptadors durant el confinament. "El sobreconsum es va acumular i Agbar ho va cobrar tot en un sol rebut", diu el regidor.Una estimació que va provocar que en moltes factures es produís un salt de tram, encarint l'import que cada llar havia de pagar. "Podria quedar com un error però no ho és. Són 7,4 milions d'euros que mai s'haguessin hagut de facturar", defensa Badia. Segons el regidor són un 23% de les llars que reben subministrament d'Agbar les que s'han vist afectades pel cobrament indegut.Barcelona ja aprovar el reintegrament íntegre del cobrament indegut. Segons Badia, més de 60.000 famílies ja han recuperat 50 euros que se'ls va cobrar de més. "No pot ser que un servei tan essencial com l'aigua, en un moment tan complicat, es mercadegi d'aquesta manera", conclou el regidor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor