Surt a la llum una forta discussió entre Setién i Messi: «Si no t'agrada, aquí tens la porta»

La relació entre Quique Setién i Leo Messi -ampliable a gairebé tota la plantilla del Barça- no va ser bona i es va traslladar al camp, on el Barça va perdre la Lliga amb una suma de mals resultats després del confinament i va ser humiliat 2-8 pel Bayern de Munic en Champions.Un dels episodis foscos del pas de Setién per la banqueta blaugrana es va produir a Balaídos, en la visita al Celta que va acabar amb un 2-2 que allunyava el Barça del títol. Segons revela el periodista Adrià Albets, de la Ser , allà hi va haver una discussió "pujada de to" entre el tècnic i el capità.La situació es va tensar al descans, quan el llavors entrenador del Barça va retreure l'actitud dels seus jugadors, fet que no va agradar a Messi, que va demanar "respecte" cap a "uns jugadors que ho han guanyat tot".Setién no va encaixar bé la resposta de l'argentí, i va esclatar: "Si no t'agrada el que he dit, ja saps on tens la porta", li va etzibar. La reacció de Messi va ser simple: "Va mirar-lo i somriure de forma compassiva, conscient que Setién tenia els dies comptats", revela Albets.

