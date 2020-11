L'actor de «Bones» Eddie Hassell mor en un tiroteig als 30 anys

Eddie Hassell, actor conegut pels seus papers en les pel·lícules The Kids Are All Right i Jobs, i en sèries com Bones, Surface i Devious Maids, ha mort en un tiroteig als 30 anys. Segons informa Deadline, Hassell va rebre un tret a l'estómac davant de l'apartament de la seva parella a Texas, cap a la 1 de la matinada de diumenge.El tiroteig es troba actualment sota investigació i, fins al moment, no hi ha cap sospitós detingut i el motiu no està clar. La parella de Hassell estava al seu apartament quan es van produir els fets, però no va veure l'assassí. Els seus veïns van anar a ajudar-lo i van avisar als serveis d'emergència, però va acabar morint a l'hospital.El seu paper més important a la gran pantalla va ser a The Kids Are All Right, un drama familiar dirigit per Lisa Cholodenko i protagonitzat per Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo i Josh Hutcherson on ell va donar vida a Clay, l'astut millor amic del personatge de Hutcherson. També va aparèixer a Jobs, el biopic del fundador d'Apple protagonitzat per Ashton Kutcher on va interpretar a Chris Espinosa.En sèries, el seu paper més important va ser el de Phil Nance, el millor amic de Miles (Carter Jenkins), a la sèrie Surface, on va participar en un total de 10 capítols. Hassell també va tenir un paper habitual a la sèrie dramàtica Devious Maids, creada per Marc Cherry. Va interpretar el personatge d'Eddie Suarez.En la seva curta però intensa carrera, Hassell va acumular nombrosos crèdits televisius en títols populars com Studio 60, Southland, Til Death, Longmire o Bones.

