Amazon Prime, a punt de destronar Netflix a Espanya

La guerra per ser la plataforma reina del contingut per streaming segueix protagonitzada per Netflix i Amazon Prime. Tot i que la primera és la preferida per la majoria dels usuaris de tot el món, el gegant tecnològic propietat de Jeff Bezos està molt a prop de destronar a Netflix com a número 1 en diversos països, inclòs Espanya. Segons les dades del portal JustWatch a les que ha tingut accés, la distància entre les dues plataformes és només d'un 2% d'usuaris. Netflix segueix al capdavant amb un 26%, després d'haver assolit grans xifres a principis d'any. La pandèmia del coronavirus, però, va capgirar totes les previsions i va provocar un descens dels ingressos -tot i que les visualitzacions es van disparar a cotes històriques-.El tercer trimestre del 2020 mostra com a l'estat espanyol les xifres tornen a estabilitzar-se després d'haver superat el primer confinament i el primer embat de la crisi econòmica. La pèrdua d'ingressos i la desaparició de moltes feines va suposar que moltes persones, famílies i grups deixessin de pagar despeses no essencials com les plataformes de contingut.La irrupció de Disney Plus va modificar el panorama, trencant l'hegemonia de diverses plataformes amb el públic infantil. Movistar va ser la primera damnificada i Sky ha desaparegut pràcticament de l'Estat. Filmin és de les úniques implicades que durant els últims dos trimestres del 2020 ha mantingut una línia més estable, sent la que més creix en els últims dos mesos.

