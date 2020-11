Les característiques que fan que el coronavirus sigui tan mortal

Altres notícies que et poden interessar

Avança el calendari i, amb ell, augmenta el coneixement que tenim sobre el coronavirus. El fet que sigui una pandèmia mundial ha provocat que la comunitat científica estigui centrant bona part dels seus esforços a saber més i trobar una vacuna. Especialment degut a la facilitat amb la qual es contagia i propaga. Però, què ha fet que el coronavirus hagi acabat evolucionant en una pandèmia tan mortal?Hi ha cinc característiques que fan que el SARS-CoV-2 sigui especialment mortal. La primera és quan ens contagiem. Per tant, quan entra dins del nostre cos. El virus és capaç d'anar-nos infectant sense que el nostre sistema immunològic se n'adoni, de manera que pot estar corrent per dins dels pulmons i les vies respiratòries lliurement fins que no hi ha una primera resposta defensiva per part del nostre cos. Normalment quan ens infectem amb un virus el sistema immunològic envia un avís a la resta del cos perquè reaccioni, explica el professor de Cambridge Paul Lehner a la BBC, però en el cas del coronavirus no passa així. Aquest desactiva l'alarma.Una altra característica és que un cop estem infectats, però sense presentar símptomes perquè les defenses no se n'han adonat, és quan més contagiós som. Lehner qualifica de "brillant" aquesta tàctica, i explica que la quantitat de virus dins del cos arriba al seu màxim el dia abans que comencem a notar-nos malalts. Per dir-ho d'una altra manera, el virus arriba, colpeja al cos i marxa a contagiar-ne un altre abans que hagis reaccionat.El tercer motiu és simple: és un virus nou davant el qual no hi ha cap mena d'immunitat prèvia. Fet que enllaça amb la quarta característica, i és que les persones més grans ho tenen més complicat per construir una defensa immunològica del no-res. Per tant, la gent gran hi està més exposada perquè el seu sistema de defenses funciona més lentament.I l'última característica és que es tracta d'un virus que es comporta de manera inesperada sobre el cos. Segons explica a la BBC Mauro Giacca del King's College de Londres, hi ha maneres de funcionar del virus que són "úniques". Per exemple, no només mata les cèl·lules pulmonars, sinó que també les corromp i fa que es fusionin massivament amb unes altres, anomenades sincitis, que funcionen malament.

