El bloqueig del conflicte català enverina el camí dels pressupostos de Sánchez

"Si és veritat que el govern espanyol creu que s'ha fet per desestabilitzar la coalició de la Moncloa, que ho diguin públicament", asseguren des de la direcció d'ERC

La taula de diàleg, congelada. La Fiscalia, intervenint de nou per tombar el tercer grau de Dolors Bassa i Carme Forcadell . I els informes policials de l'operació Volhov deixant al descobert converses internes d'ERC sobre la gestió de la pandèmia -amb Xavier Vendrell involucrat en la crisi de les residències- i l'estratègia electoral. Aquest és l'escenari enverinat amb el qual el govern espanyol comença a negociar els pressupostos, el passatge per a la seva estabilitat, amb els republicans com a actor clau.Queda una setmana per a la votació de les esmenes a la totalitat, el primer estadi perquè puguin prosperar, i el compte enrere arrenca amb el partit d'Oriol Junqueras disposat a querellar-se per l'actuació de les "clavegueres de l'Estat" i reclamant al govern de Pedro Sánchez que trenqui el silenci i expliqui si avala o no el que titllen de "muntatge policial i espionatge polític".Tant Junqueras com la secretària general adjunta, Marta Vilalta, han refermat el compromís d'ERC amb la via del diàleg i han ratificat que estan disposats a negociar els pressupostos en un moment d'urgència sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia. "En si mateixos tenen una importància molt gran com a instrument d'ajut a la ciutadania", afirmen des de la cúpula republicana. Amb tot, reconeixen que els últims esdeveniments "no ajuden". Malgrat que amb els pressupostos es juga l'estabilitat, amb una dreta que no dona treva, la Moncloa no es mou del "respecte" per les investigacions judicials.La inacció en aquest sentit, però, comença a incomodar de portes endins a ERC, on els equilibris entre mantenir el paper pragmàtic d'aconseguidor a Madrid i, al mateix temps, no perdre pistonada de cara a les eleccions del 14-F no són senzills. El dubte en el quadre de comandament republicà és fins a quin punt es pot continuar contribuint en nom de la responsabilitat a la continuïtat del govern PSOE-Podem amb l'aprovació d'uns pressupostos que consideren un instrument "útil" sense que això impliqui perdre el lideratge en la pugna per la presidència de la Generalitat."Hem de posar-ho tot en un sac i fer un equilibri amb la millor decisió, que passa per denunciar la repressió però també per ajudar la gent", expliquen des de la direcció d'ERC. De fet, reconeixen que no és fàcil perquè quadres del partit els incomoda facilitar la tramitació dels comptes enmig d'una operació policial d'aquestes característiques. "Definitivament, no ajuda gens aquest clima i res està decidit", sostenen.D'entrada, els republicans ja han exhibit aquest dilluns una actitud més bel·ligerant. Després dels informes policials publicats on s'entrellacen converses internes de dirigents del partit amb presumptes indicis d'irregularitats i blanqueig, Vilalta ha anunciat que la formació passa "a l'atac". Ho farà amb una bateria de denúncies encara per concretar a instàncies judicials catalanes, espanyoles i internacional i amb una advertència a Sánchez: "Avalen les falsedats policials? Mantenir el silenci és ser-ne còmplice". Conscients, a més, que aquestes converses publicades poden ser munició electoral per a JxCat, des d'ERC també s'ha fet una crida a tots els partits a "no sucar pa en les escoltes" telefòniques i remar conjuntament per teixir una estratègia "antirepressiva".La diagnosi d'ERC és que les "clavegueres" busquen desestabilitzar l'independentisme, atiar la divisió i restar possibilitats de victòria de cara a les eleccions. Al mateix temps, fonts del partit apunten que, "amb la boca petita" i entre bambolines, el govern de Sánchez expressa el seu malestar pel fet que la darrera operació de la Guàrdia Civil hagi esclatat just ara. Amb tot, li recriminen que no se'n desmarqui públicament. "Si és veritat que creuen que s'ha fet per desestabilitzar la coalició de la Moncloa, que ho diguin públicament. No els demanem que diguin que és una causa general, però sí que ho critiquin, que se'n desmarquin. I que ho facin per convicció i no a canvi d'uns pressupostos", insisteixen.Les converses pels pressupostos continuaran en els pròxims dies i hauran de conviure amb la gestió de la pandèmia. Mentre que des de la vicepresidència de Pere Aragonès es mantenen converses "pragmàtiques i sintètiques" per les mesures del dia a dia, els de Junqueras esperen algun moviment havent augmentat els decibels amb l'ofensiva judicial. Si un temor hi ha a Calàbria és que, de nou, un sector de l'independentisme l'acusi de cedir "gratis" els vots al govern espanyol.Per contra, els socialistes entenen que ERC, al capdavant de la gestió de la pandèmia, també tindria dificultats per explicar que es torpedinessin els comptes, motiu pel qual la prioritat és no entrar a valorar les investigacions judicials ni l'acció de la Fiscalia. "Un vot en contra no s'entendria. Qui hi guanyaria si no s'aprovessin els pressupostos? Ningú. Bé, potser Vox", ha assegurat el líder del PSC, Miquel Iceta, que ha fet una crida explícita a ERC, el PDECat i Ciutadans perquè donin suport als pressupostos. Tot i això, des de la seu de Calàbria repliquen que no es doni res per fer. "Un dia ens van dir que no podíem votar l'esmena a la totalitat i ho vam votar", asseguren fent referència al "no" que va acabar derivant en les eleccions del 28 d'abril de l'any passat.D'entrada, el PDECat ja ha avançat que no presentarà una esmena a la totalitat perquè seria una "irresponsabilitat". Junts, en canvi, ja ha deixat entreveure la seva resistència. "No podem donar suport a uns pressupostos que augmenten el pressupost de la Casa Reial", ha assegurat la portaveu, Elsa Artadi, que també ha lamentat l'increment de les cotitzacions dels autònoms. "Els vots gratis no serveixen per res", ha subratllat. Precisament, l'acusació contra la qual lidia ERC.També els comuns han tornat a emplaçar els independentistes a apuntalar el govern de coalició amb el suport als pressupostos. La presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, ha tornat a recordar que els indults i la reforma del delicte de sedició estan en marxa i ha erigit Podem com la garantia per "arrossegar" el PSOE cap a polítiques progressistes. De fet, Albiach ha reclamat a Sánchez que actuï de forma "immediata" per aturar els desnonaments i ha reconegut dificultats per convèncer el PSOE que és necessari el permís retribuït per als pares que hagin de tenir cura dels fills en quarantena preventiva.Si una cosa incomoda també Podem i els comuns és que els socialistes no hagin renunciat en cap moment a aprovar els comptes de la mà de Ciutadans, una situació indesitjada per al partit d'Albiach a les portes de la campanya catalana. La votació definitiva dels pressupostos hauria d'arribar abans de finals d'any i tot està en joc enmig d'una convulsa pandèmia: els comptes que han de vehicular els fons europeus, l'estabilitat de la Moncloa i la cursa pel 14-F.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor