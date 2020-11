La Fiscalia recorre el tercer grau de Forcadell i Bassa al Suprem i demana que no surtin de la presó

El tercer grau de Carme Forcadell i Dolors Bassa penja d'un fil. La Fiscalia ha tornat a presentar recurs contra el règim de semillibertat de les dues dirigents independentistes, aquest cop al Tribunal Suprem. L'alt tribunal serà l'encarregat de decidir si el tomba o no, però abans el ministeri fiscal ja ha demanat al jutjat de vigilància penitenciària que deixi en suspens les sortides de la preso de Bassa i Forcadell tal com estableix la llei. Les dues dirigents independentistes, doncs, hauran de tornar a la presó en les properes hores.Forcadell i Bassa tenien el tercer grau des del juliol. El jutjat de vigilància penitenciària va descartar suspendre'l amb el primer recurs de la Fiscalia, a diferència de la resta de presos polítics de Lledoners. La setmana passada, el jutge va avalar el tercer grau i va obrir la porta a la Fiscalia a presentar un nou recurs, en apel·lació, i aquesta vegada amb efectes suspensius obligatoris. El ministeri fiscal, molt bel·ligerant contra l'independentisme, no ha esperat ni una setmana i ja ha recorregut el règim de semillibertat de les dues dirigents independentistes.La Fiscalia insisteix en la gravetat dels delictes comesos i la importància de les penes de presó. També destaca que les internes segueixen sense considerar que els fets pels quals van ser vull dir condemnades siguin constitutius de delicte. En tots els recursos ha argumentat el mateix i el jutge sempre ho ha tombat. El criteri del Suprem, però, segurament serà diferent, perquè ja va tombar les sortides per treballar de Carme Forcadell argumentant que eren improcedents.D'aquesta manera, el Tribunal Suprem té sobre la taula ja tots els recursos al tercer grau dels presos polítics. Ara com ara, no ha tingut pressa en resoldre. En el cas dels presos homes, estan des del mes d'agost en règim de segon grau tancat. No poden sortir a treballar ni fer voluntariat, ni tampoc accedir de nou al tercer grau. Viuen, com han denunciat les famílies, la pitjor situació des que van entrar a la presó arran també de les restriccions del coronavirus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor