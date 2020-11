Un jugador del Madrid dona positiu per coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

El Reial Madrid ha anunciat aquest dilluns que Éder Militao ha donat positiu per coronavirus en l'últim control fet a l'equip. El central brasiler va ser titular contra l'Osca en Lliga aquest dissabte.D'aquesta manera, Militao serà baixa aquest dimarts davant l'Inter de Milà, en un duel on els blancs es juguen la classificació per als vuitens de final de la Lliga de Campions després d'un inici desastrós, amb un punt de sis possibles.El club ha informat que la resta de jugadors, cos tècnic i empleats que han estat en contacte amb Militao, han donat negatiu en el test PCR.

