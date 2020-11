Salut descarta per ara demanar un confinament domiciliari

Altres notícies que et poden interessar

Catalunya no demanarà per ara a l'Estat autorització per ordenar un confinament domiciliari de la població. Així ho ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa aquest dilluns. "Ara comencen a fer efecte les mesures del 16 d'octubre. Sense descartar res, ara no estaríem en la posició d’Astúries", ha dit.Astúries és la primera comunitat de l'Estat que demana permís al govern espanyol per aplicar aquesta restricció i per ara Catalunya no seguirà el mateix camí. "Pas a pas, les mesures necessiten el seu temps", ha defensat Vergés, que ha reivindicat les restriccions ordenades per la Generalitat des del 16 d'octubre, quan el Govern va decretar el tancament de bars i restaurants. En paral·lel a la compareixença de Vergés, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, també ha descartat autoritzar confinaments domiciliaris a l'Estat. "Rotundament no", ha dit.La consellera ha parlat de "desacceleració" de contagis però assegura que Catalunya encara està "lluny de l'objectiu". Vergés ha posat l'accent en la pressió assistencial als hospitals, on el 83% dels llits d'UCI de Catalunya estan ocupats i, d'aquests, un 57% ho estan per pacients de Covid-19."Necessitem incorporar més personal", ha dit Vergés, que ha avançat que la Generalitat contractarà sanitaris als centres de salut. Dues de les vies per aconseguir-ho seran la reincorporació de professionals jubilats i d'estudiants d'últims cursos de carreres relacionades amb l'àmbit sanitari.El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha informat de 4.072 identificacions durant el cap de setmana a persones que s'han saltat les restriccions en vigor. El cos també ha fet 2.112 intervencions a la via pública.Sallent també ha donat detalls sobre la intervenció dels Mossos en la manifestació del passat divendres a Barcelona, que va acabar amb aldarulls al centre. Segons el comissari en cap, entre els detinguts i a membres de col·lectius d'extrema dreta i de grups radicals d'aficionats d'equips de futbol. Sallent també ha assegurat que el cos va detectar presència de persones amb perfils similars a la manifestació de dissabte convocada pel moviment per l'habitatge i que va poder "neutralitzar" les seves accions.El comissari en cap també ha assegurat que els Mossos reforçaran els dispositius d'antiavalots en les convocatòries de manifestació que puguin haver-hi a patir d'aquesta setmana. Sallent també ha assegurat que el cos revisarà els protocols de comunicació interna després del l'escàndol provocat pel desnonament de dijous a Ciutat Meridiana

