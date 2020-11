Junts reclama prohibir els desnonaments a famílies vulnerables durant l'estat d'alarma

La portaveu de Junts, Elsa Artadi, ha reclamat que durant l'estat d'alarma es decreti l'aturada dels desnonaments i dels talls de subministraments a les famílies vulnerables. Així ho va demanar el partit en esmenes presentades la setmana passada durant el debat parlamentari de l'instrument jurídic que sosté el toc de queda i els confinaments perimetrals.Pel que fa a l'eventual ajornament electoral sobre el qual ha especulat el líder d'ERC, Oriol Junqueras , Artadi ha defensat que "hauria de ser una decisió de consens", però ha defensat evitar entrar "en el terreny especulatiu" per no generar "confusió a la ciutadania"."Estem encara a 2 de novembre. Encoratgem el Govern, el Síndic i el Procicat a acabar la feina", ha afirmat en referència als protocols sanitaris per fer compatibles els comicis del 14-F amb la situació sanitària.Després que el PDECat hagi anunciat que facilitarà la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2021 , Artadi ha afirmat que "Junts per Catalunya no està ni en el 'no a tot' ni en el 'sí' acrític" davant uns comptes que inclouen inversions per a Catalunya per sota de l'aportació del país al PIB de l'Estat.[noticia]211026[2/noticia]"No podem donar suport a uns pressupostos que augmenten el pressupost de la Casa Reial", ha assegurat Artadi, que també ha lamentat l'increment de les cotitzacions dels autònoms per part de l'executiu espanyol i ha apostat per negociar "coses que siguin útils a Catalunya". "Els vots gratis no serveixen per res", ha reblat.D'altra banda, la dirigent de Junts ha reclamat l'amnistia, "no només dels presos polítics i exiliats", sinó dels "més de 2.850 represaliats de la macrocausa contra l'independentisme, les idees i la llibertat". "No hem vist cap canvi en la repressió amb el suposat govern més progressista de la història", ha criticat. A parer d'Artadi, existeix una majoria al Congrés per tirar endavant aquesta amnistia, però "la tossuderia política" s'imposa.En relació amb les detencions de la setmana passada d'activistes independentistes, Junts per Catalunya presentarà aquest dimarts al Congrés una petició de compareixença urgent perquè el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, doni explicacions per batejar l'operació amb el nom de Volhov, una batalla de la Divisió Blava al costat de l'exèrcit nazi

