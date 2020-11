ERC anuncia querelles contra els «muntatges policials» i reclama explicacions a la Moncloa

Just en el dia en què diferents mitjans com El Periódico i El Confidencial publiquen en el marc de l'operació Volhov converses internes de dirigents d'ERC sobre la gestió de la pandèmia -amb Xavier Vendrell també involucrat- i les llistes electorals, el partit d'Oriol Junqueras ha anunciat querelles contra el que consideren un "muntatge policial" i "espionatge polític". La secretària general adjunta, Marta Vilalta, ha explicat que la seva formació "passa a l'atac" i que presentaran denúncies en instàncies judicials a nivell de Catalunya, de l'estat espanyol i també internacional.Des d'ERC consideren que l'objectiu de la darrera actuació de la Guàrdia Civil és "desestabilitzar l'independentisme" per aconseguir debilitar-lo i atiar la divisió. Vilalta ha demanat a la resta de partits que, en comptes de "sucar pa" en les escoltes, es treballi de forma conjunta per teixir una estratègia antirepressiva contra el que ha definit com a una nova "operació d'Estat" de la mà de les "clavegueres" i de noms com el coronel Baena."Respondrem i arribarem fins al final", ha insistit Vilalta. I, de fet, ha emplaçat també el govern espanyol a explicar "quin paper" hi ha jugat en aquesta operació. "L'avalen? Exigirem les explicacions pertinents. No farem el joc ni participarem de la guerra bruta de l'Estat", ha insistit Vilalta, que ha advertit que el "silenci" de la Moncloa els fa "còmplices".Sobre el fet que dins de la causa de Volhov també s'apuntin presumptes irregularitats i blanqueig de capitals, Vilalta ha assegurat que si existeixen indicis d'aquest tipus s'"han d'esclarir", però que això no és incompatible amb denunciar que es tracta d'una "operació d'Estat" contra l'independentisme. "Se'm regira l'estómac i sento incomoditat en saber que s'ha gravat durant anys els dirigents independentistes i que s'han utilitzat totes les clavegueres", ha assegurat.En tot cas, Vilalta, com també ha assegurat aquest dilluns Junqueras a RAC 1, ha assegurat que continuaran negociant els pressupostos generals de l'Estat amb el govern de Pedro Sánchez. De fet, la setmana que ve es voten les esmenes a la totalitat al Congrés, requisit indispensable perquè els comptes prosperin. Amb tot, la dirigent republicana ha advertit que l'operació policial "no ajuda per a res" a trobar una solució "política i democràtica" al conflicte polític.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor