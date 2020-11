Astúries, la primera comunitat que demana el confinament domiciliari

Altres notícies que et poden interessar

El govern d'Astúries ha decretat aquest dilluns el tancament de tota l'activitat econòmica no essencial, entre ella l'hostaleria. Així ho ha decidit el comitè de seguiment de la Covid-19, amb una resolució que es publicarà aquest dimarts i que entrarà en vigor el dimecres.A més, el govern asturià demanarà el Ministeri de Sanitat que s'aprovi un confinament domiciliari de 15 dies, tal com ha assegurat el seu president, Adrián Barbón, que al mateix temps ha anunciat que avança el toc de queda a les 10 de la nit.D'aquesta manera, Astúries és la primera comunitat que demana la mesura més contundent que hi ha per evitar les interaccions socials i la mobilitat, a causa de l'alta incidència del coronavirus a la regió.

