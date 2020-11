«Comerciantes de atención» de Tim Wu

Tim Wu és un advocat estatunidenc, professor a l'Escola de Dret de Columbia i col·laborador d'opinió a The New York Times. És un acadèmic expert en indústries de mitjans i tecnologia, especialitzat en lleis antimonopoli, drets d’autor i telecomunicacions. Wu va ser escollit com un dels "100 advocats més influents dels Estats Units" per The National Law Journal el 2013, així com a Político 50 el 2014 i el 2015. A més va ser escollit una de les cinquanta persones de l'any per la revista Scientific American el 2006 i un dels 100 graduats més influents de la Universitat de Hardvard per la revista 02138 el 2007.



El seu llibre The Master Switch va ser escollit entre els millors llibres del 2010 per les revistes The New Yorker, Fortune, Publishers Weekly i d’altres. Del 2011 al 2012, va ser assessor de la Comissió Federal de Comerç, i de 2015 a 2016 va ser assessor de l'Oficina del Fiscal General de Nova York, on va iniciar una exitosa demanda contra Time-Warner Cable per publicitat falsa de les seves velocitats de banda ampla.



El 2016, Wu es va unir al Consell Econòmic Nacional a la Casa Blanca de l'administració Obama per a treballar en política de competència. Ha guanyat dues vegades el Premi Lowell Thomas per escriure sobre viatges i el 2017 va ser nomenat membre de l'Acadèmia Americana d'Arts i Ciències. Està casat amb Kate Judge, també professora de Dret de Columbia, i tenen dues filles.