Álvarez de Toledo reapareix per assegurar que Espanya viu un «estat d'excepció»

La diputada del PP per Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo ha insistit aquest dilluns en la seva idea d'un "govern de concentració constitucionalista". La diputada s'ha referit als incidents produïts el cap de setmana per condemnar-los i ha dit que el govern espanyol ha instal·lat l'Estat en un veritable "estat d'excepció", en relació a la nova declaració de l'estat d'alarma. Ha fet una crida als diputats de tots els partits a fer una gran aliança per "la defensa de la dignitat" del Parlament.Ho ha dit en una compareixença amb el president del PP català, Alejandro Fernández, i María de los Llanos de Luna sobre els pressupostos de l'Estat. La parlamentària ha afirmat que la situació de crisi exigiria uns comptes d'"emergència nacional" i no els que han presentat el PSOE i Podem, que són per "agreujar la decadència d'Espanya i de Catalunya".Álvarez de Toledo ha parlat de les conseqüències que poden tenir els pressupostos, afirmant que suposen un "forat fiscal" i un increment d'impostos, el que dona un "missatge desolador per a les futures generacions".Per la diputada, el centre esquerra hauria d'haver renunciat als seus acords amb forces "separatistes i colpistes", que són la raó política d'aquest projecte de comptes públics. Ha dibuixat un escenari en què han coincidit dos factors: el procés sobiranista i la pandèmia. "Amb la convergència entre els enyor Illa i les restes del Govern català - ha afirmat Álvarez de Toledo-, Catalunya és avui zona zero".A una pregunta, Alejandro Fernández s'ha referit a la possible coalició amb Ciutadans per formar una aliança electoral. S'ha tornat a mostrar escèptic amb la fórmula concreta, dient que Ciutadans inissteix en incloure el PSC, que ja ha deixat clar que no hi serà. "De moment, ni confirmem ni descartem res".Fernández ha assegurat que "el procés ha mutat i s'ha traslladat al Congrés per erosionar la monarquia". S'ha referit amb ironia al projecte espaial anunciat pel Govern català dient que els 18 milions d'euros deixen clar que "no serà una agència espacial sinó de col·locació", ja que aquesta quantitat és irrisòria per un projecte així i, en canvi, "seria manà del cel perc ombatre la pandèmia".Preguntats per les eleccions nord-americanes, Alejandro Fernández ha asegurat que "és la primera vegada en la meva vida que el candidat del Partit Republicà no s'ajusta a la meva ideologia, perquè és aïllacionista i nacionalista". Ha afegit que Joe Biden no li planteja "una il·lusió entusiasta", però que una victòria del Partit Demòcrata en aquestes eleccions "podria reforçar el vincle atlàntic". Per la seva banda, Álvarez de Toledo ha dit que "els liberals clàssics estem orfes en aquestes eleccions" i ha mostrat la seva sorpresa pel fet que els demòcrates no hagin estat capaços de trobar un candidat millor.

