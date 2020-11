Els comuns consideren precipitat plantejar un ajornament del 14-F tres mesos abans

El debat sobre si serà possible o no celebrar les eleccions catalanes del 14 de febrer impacta ja de ple en els partits malgrat que queden més de tres mesos per a la data. Si bé el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha apuntat aquest matí a RAC 1 que caldrà consensuar el calendari en cas d'haver-se d'ajornar, els comuns han advertit que és precipitat parlar en aquests moments d'un escenari de canvi de data."Si les eleccions fossin d'aquí 15 dies entendria que es parlés de posposar-les, però tenim més de tres mesos per endavant", ha replicat la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach. La dirigent i futura cap de llista ha argumentat que, en tot cas, hi ha temps per endavant perquè els partits es reuneixin i acordin "múltiples possibilitats per garantir" l'exercici fonamental del dret a vot.Durant la roda de premsa d'aquest dilluns, Albiach ha estat contundent a l'hora d'exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que actuï per "aturar de forma immediata" qualsevol desnonament. També ha reclamat a la Generalitat que desenvolupi totes les competències que té en aquesta matèria per intentar exercir la mediació i impedir desnonaments. De fet, el Govern té previst aprovar aquest dimarts un decret llei en aquesta línia.Albiach ha reconegut que, com a part del govern de coalició, estan intentant "arrossegar" el PSOE cap a mesures com aquesta i la regulació dels preus del lloguer, tot i que ha admès que "costa" que els socialistes accedeixin a aquestes reclamacions. El mateix passa, ha explicat, amb el permís retribuït als progenitors que han de tenir cura dels fills en quarantena. En tot cas, ha emplaçat l'oposició a donar suport als pressupostos per garantir els recursos per al combat de la crisi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor