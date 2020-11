Infermeres denuncien comentaris «sexistes i denigrants» de Fernando Simón

Altres notícies que et poden interessar

El Consell General d'Infermeria ha denunciat "comentaris sexistes i denigrants "del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, contra les infermeres en una entrevista en línia. És per això que li reclamen unes disculpes "de manera immediata" o recolliran signatures per demanar la seva reprovació parlamentària i que el Govern el cessament del càrrec.En un comunicat, la vicepresidenta primera del Consell General d'Infermeria d'Espanya, Pilar Fernández, ha explicat que "resulta intolerable" que "una persona amb la responsabilitat" de Simón "es permet intentar denigrar una professió tan absolutament bolcada amb els pacients" i "faci bromes i acudits" en una situació de pandèmia "que tantes vides i tant sofriment ha costat".L'organització es refereix a una entrevista que se li va fer al canal de Youtube dels germans escaladors Iker i Eneko Pou. En aquesta, li preguntaven si li agradaven "les malalties infeccioses o les infermeres infeccioses". "No els preguntava (a les infermeres) si eren infeccioses o no, això es veia uns dies després", responia Simón.També asseguren que estan disposades a posar en marxa "una campanya internacional amb l'ajuda del Consell Internacional d'Infermeres (CIE) i l'OMS per denunciar arreu del món" el que consideren "una vexació a la dona i a la professió d'infermera".L'organització creu els comentaris de Simó "són un atemptat contra la dignitat de la dona i contra la dignitat d'una professió sanitària imprescindible per al nostre sistema sanitari". Recorda el col·lectiu que les infermeres "estan sent fonamental" contra la pandèmia de la qual Simón, segons ha denunciat el Consell d'Infermeria.

