«Per la carretera» de Sylvain Prudhomme

Títol: Per la carretera

Autor/a: Sylvain Prudhomme

Editorial: Les Hores

Pàgines: 256

ISBN: 978-84-121-6860-0

Any de publicació: 2019

Gènere: novel·la

"Vaig trobar l'autoestopista fa sis anys, en una petita ciutat del sud-est de França, després de quinze anys durant els quals, malgrat no haver-lo oblidat del tot (l'autoestopista no és de la mena d'homes que es poden oblidar), havia deixat de pensar-hi almenys tan sovint com en el passat.El vaig trobar enamorat, instal·lat, convertit en pare. Vaig recordar tot el que havíem compartit en el passat, i també que li havia demanat que sortís de la meva vida. Vaig trucar a la seva porta. Vaig conèixer la Marie."aprofundeix en la força de l’amistat i del desig, i en el vertigen de la multitud d'existències possibles.va obtenir el