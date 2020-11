Josep Baselga: «No tornarem mai a la normalitat que teníem fins ara»

Altres notícies que et poden interessar

Josep Baselga, vicepresident executiu i president de l'àrea d'I+D d'oncologia d'AstraZeneca, ha insistit en una entrevista a Rac1 que cal preparar-se per afrontar un hivern que serà "horrorós" previ a un estiu on "podrem tenir una vida relativament normal". En aquest sentit, ha afirmat que "venen uns mesos duríssims, però al començament de l'any la situació començarà a canviar i podrem tirar endavant".Tot i apuntar a una solució relativament propera, Baselga ha volgut tocar de peus a terra amb un avís sobre com la pandèmia canviarà la vida de tothom: "No tornarem mai a la normalitat del que teníem fins ara", sentencia, i afegeix que mesures com el distanciament social o la mascareta formaran part de la vida de la gent d'una forma "relativa".Baselga, que ha posat en valor el fet que hi hagi diverses vacunes a punt de veure la llum a tot el món en temps rècord, ha remarcat que la seva aplicació tardarà uns mesos a ser efectiva i calcula que es posi en marxa cap a finals del primer trimestre de l'any.El prestigiós oncòleg català, actualment a l'empresa que desenvolupa amb Oxford una de les vacunes més avançades, ha informat que AstraZeneca ja haurà produït 3.000 milions de dosis "i la resta tindran xifres semblants".Amb tot, Baselga ha exposat que hi ha dos tipus de recurs compatibles amb la vacuna per aconseguir una certa normalitat. Un és el tractament amb anticossos monoclonals, que arribarien més o menys de la mà de la vacuna, a principis del 2021. L'altre són els tests ràpids: "Es podran fer proves abans de pujar a un avió, d'un concert, un partit de futbol, una sala de teatre i, per tant, accedir-hi amb més tranquil·litat", afirma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor