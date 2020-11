Junqueras demana «consens» per la data si la pandèmia obliga a posposar les eleccions del 14-F

Altres notícies que et poden interessar

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha parlat coincidint amb el tercer aniversari de l'empresonament del Govern. El dirigent republicà -que ha repassat l'actualitat política i la gestió de la pandèmia- ha demanat que ERC i Junts decideixin per "consens" una nova data de les eleccions en el cas que la pandèmia obligui a replantejar la cita del 14 de febrer. "M'imagino que es prendrà una decisió per consens", ha raonat Junqueras en una entrevista a El Món a RAC1. Fins ara, només la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, havia obert la porta a replantejar el calendari electoral.Junqueras ha posat els exemples de Galícia i el País Basc -que ja van haver d'endarrerir els comicis-, però ha insistit en la idea de prendre una decisió per "consens". "Si hi ha una situació pandèmica difícil, imagino que tothom estarà d'acord a posposar-ho o votar d'una manera diferent", ha reblat el líder d'ERC, que també s'ha referit a la situació dels presos polítics. Ha dit que està està convençut que no podran sortir de la presó de Lledoners per passar el Nadal a casa: "Això no passarà, perquè no volen. No poden suportar que estiguem en llibertat". Junqueras creu que les autoritats judicials "faran tot el que puguin" per "impedir" la seva posada en llibertat, tal com va succeir amb la revocació del tercer grau.El dirigent republicà ha afirmat que l'estat espanyol tenia estudiat, de forma premeditada, una condemna llarga per als dirigents independentistes. "Jo els ho deia a tots. Els deia que calcularien la sentència en funció del compliment de la pena i que s'acostaria a allò que trigués Estrasburg a posicionar-se. Buscaven compliments de pena al voltant de cinc o sis anys i, per tant, calien condemnes que anessin més enllà dels 10 anys", ha argumentat el líder d'ERC.Junqueras ha valorat l'actuació del Govern en la gestió de la pandèmia , després dels episodis de descoordinació entre consellers de la setmana passada. "Sé que sempre és més fàcil criticar-ho tot, però tots hem de fer un esforç de responsabilitat", ha comentat. "Si no actuem de forma responsable hi ha un risc que la nostra societat, esgotada, perdi la fe col·lectiva. I això és un luxe que no ens podem permetre", ha insistit el dirigent republicà. "Sé que molts ciutadans viuen moments molt difícils, però això no ens ha de fer perdre l'esperança que ens en sortirem", ha recalcat.El president d'ERC també ha reiterat que ERC no deixarà de dialogar amb el govern espanyol malgrat els episodis de repressió, en referència a l'última operació de la Guàrdia Civil sobre el procés . "Segur que no ens ajuda. Ara bé, la nostra responsabilitat és intentar parlar amb tothom", ha expressat. "Els independentistes irlandesos no van deixar de parlar amb el govern britànic sempre que en van tenir oportunitat. Nosaltres no ho deixarem de fer. A la bandera del diàleg no hi podem renunciar mai", ha afegit Junqueras, que ha confirmat que no ha parlat amb Pedro Sánchez des que el dirigent socialista és a la Moncloa. Sobre l'operació Volhov , Junqueras ha argumentat que és "ridícul" pensar que Rússia estava disposada a ajudar material el Govern el 2017. "Si algú va cometre l'extrema ingenuïtat de pensar que això era possible, demostra la seva incapacitació per al servei públic, que és la política", ha raonat. També s'ha referit a Víctor Terradellas, figura clau en aquesta investigació. "Dubto que hi hagi parlat gairebé mai a la vida. Mai a la vida m'ha plantejat res per l'estil. I no formava part de cap àmbit de decisió", ha conclòs.

