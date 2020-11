La militància del PDECat ratifica Chacón com a candidata

L'exconsellera d'Empresa Àngels Chacón serà la cap de cartell del PDECat a les eleccions al Parlament del 14 de febrer. Així ho han decidit les bases de la formació, que han ratificat la dirigent en la votació de les primàries per triar qui encapçalava la llista del partit als comicis, en un procés intern en què no hi havia més candidats.El 94,14% dels associats que han participar en la votació ho han fet a favor de Chacón, mentre que el 4,13% hi ha votat en contra i un 2,7% del total s'ha abstingut. La votació ha tingut una participació del 40% de les bases, segons ha informat el PDECat.Chacón ha intervingut davant l'executiva del partit aquest dilluns per agrair el suport de la direcció i dels associats. A més, ha reivindicat que el partit és "independentista sense renunciar al seu model de país".La nova candidata del PDECat va entrar al govern el maig del 2018 i en va sortir el setembre passat, en una crisi de govern que el partit de David Bonvehí va qualificar de "purga política", atès que es va produir en plena trencadissa entre els demòcrates i Junts per Catalunya, i després de l'estripada del carnet del PDECat de Carles Puigdemont, els consellers presos i altres exdirigents.Ben considerada pels agents socials per la seva etapa al capdavant d'Empresa, Chacón és un dels capitals polítics del PDECat en l'intent d'aconseguir representació parlamentària en les eleccions del 14 de febrer, un propòsit en què també jugarà a favor el pes municipal, amb les alcaldies de Reus, Mollerussa o Igualada, entre d'altres.Llicenciada en Dret, amb formació en comerç exterior, la candidata del PDECat havia treballat al sector privat com a directora d'exportacions, i també va treballar en una sabateria familiar d'Igualada. Posteriorment va ser gerent de la Unió Empresarial de l'Anoia, i des d'allà va saltar a una tinença d'alcaldia a l'Ajuntament d'Igualada.El 2017 va entrar al Govern com a directora general d'Indústria, etapa durant la qual el govern espanyol va aplicar l'article 155 de la Constitució. D'allà va saltar a la conselleria, on va liderar un pla per compensar l'impacte del tancament de Nissan, segons el seu equip. També va nomenar la primera dona presidenta del Circuit de Catalunya, Maria Teixidor, que va dimitir després del cessament de Chacón.Amb la cap de llista decidida, ara el PDECat iniciarà el procés intern per triar els caps de llista a les demarcacions territorials, mitjançant assemblees comarcals. Aquest procediment coincideix amb la renovació en l'àmbit local i comarcal del partit, per reemplaçar militants que han marxat en direcció a Junts.

