Farage reconverteix el seu partit en una formació contra els confinaments amb «Reform UK»

El líder del Partit del Brexit, Nigel Farage, ha reconvertit la formació en una plataforma contra els confinaments. Segons publica The Telegraph, Farage va registrar la setmana passada a la comissió electoral els seus plans de canviar el nom del partit pel de "Reform UK" (Reforma el Regne Unit).La nova formació de Farage defensa que els confinaments i les restriccions "no funcionen" i aposta per "posar el focus en la protecció" només dels més vulnerables per permetre que la resta desenvolupin immunitat. Un cop aconseguit el Brexit, Farage ja havia anunciat la voluntat de rebatejar el partit per aconseguir altres "reformes" al Regne Unit."Continuem mirant de prop les negociacions comercials del govern amb la Unió Europea per garantir un Brexit adequat, però més reformes en altres àrees són vitals per al futur de les nostres nacions", ha apuntat en un comunicat la formació.

