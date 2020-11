Fins a 25.000 joves de Barcelona no han pogut pagar el pis durant la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

Un 6% dels joves de Barcelona no ha pogut fer front a algun pagament del seu pis des de l'inici de la pandèmia. En termes absoluts, el percentatge equival a 25.000 persones, segons recull l'enquesta a la joventut de Barcelona 2020, que analitza la situació dels veïns de 16 a 34 anys de la ciutat.El regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, ha presentat les dades en roda de premsa aquest dilluns. Les dades evidencien el repunt de la crisi habitacional provocada per la pandèmia i s'ha fet pública després de setmanes en què els desnonaments han estat al centre de l'agenda política barcelonina.Segons dades del TSJC, la mitjana diària d'avisos de desnonament a la ciutat és de 65, dels quals entre 20 i 30 es mantenen fins al final. Tot i les reclamacions de l'Ajuntament, el govern espanyol no ha ampliat la moratòria de desnonaments que deixa sense cobertura a molts afectats. La Generalitat tampoc ha concretat encara l'anunci fet la setmana passada pel vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, que va anunciar l'aprovació d'un decret per "limitar" els desnonaments els pròxims dies.Riera ha donat per fet que part d'aquest 6% de joves que no han pogut l'habitatge ha perdut casa seva, però ha assegurat que l'Ajuntament no pot quantificar quants casos han acabat en desnonament.L'enquesta també reflecteix que hi ha un 24% dels enquestats que asseguren haver tingut més dificultats per pagar les despeses relacionades amb la llar des de l'inici de la pandèmia. En aquest cas el percentatge equival a 100.000 persones.La pandèmia ha colpejat durament el jovent barceloní i la taxa d'atur s'ha duplicat. Si el juliol del 2019 era del 7,2%, el juny del 2020 era del 13,3%. Un atur juvenil que afecta especialment la població migrada (17,6%) per sobre dels joves autòctons (9,4%).L'enquesta també reflecteix que més de la meitat dels i de les joves entrevistats (52%) declaren que la situació derivada de la Covid-19 i el confinament els ha afectat psicològicament.Pel que fa a l'àmbit educatiu, el 80% de joves de 16 a 29 anys assegura que la Covid-19 els va afectar en la seva formació educativa. El 37% indiquen que va baixar el seu rendiment i un 4% ha hagut de deixar els estudis. A la seva vegada un 14,5% afirmen que han millorat en els estudis

