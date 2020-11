El CSIC recomana estar en silenci al metro per evitar contagis

Altres notícies que et poden interessar

Des que ha començat la segona onada un dels punts de discòrdia ha estat el transport públic. És un focus de contagi o no? Es tracta d'una preocupació creixent entre la gent, sobretot ara que s'ha demostrat que el coronavirus es pot transmetre a través d'aerosols, i per això la ventilació dels espais és tan important.En aquest sentit, la investigadora en aerosols atmosfèrics del CSIC, María Cruz Minguillón, ha demanat silenci al metro. En declaracions a RAC1 explica que al metro no hi ha cap mena de ventilació, i per tant pràcticament no hi ha renovació de l'aire. Per tant, explica que si algú està contagiat, però no parla i va amb la mascareta ben ajustada, el risc de contagi baixa molt.Per altra banda, explica que la brevetat dels trajectes al metro, contribueix també a disminuir el temps d'exposició, i per tant el risc de contagiar-se.Pel que fa al bus, comenta que no és tan necessari, ja que l'aire es renova més cada cop que obri i tanca les portes.

