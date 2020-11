Elia Barceló: «Està clar que els infants no marxen per la seva pròpia voluntat»

L'escriptora del País Valencià Elia Barceló (Elda, 1957) s'endinsa en les desaparicions i abusos a nens a la seva nova novel·la La noche de plata (Roca Editorial) . En una entrevista amb l'ACN ha dit: "Està clar que els nens no marxen per la seva pròpia voluntat i cal veure on estan".En concret, la història viatja a la desaparició d'una nena espanyola en un mercat de Nadal de la Viena de 1993, la mateixa ciutat en la qual l'any 2020 la policia troba un esquelet infantil al jardí d'una casa. L'especialista en segrestos infantils Carola Rey, en excedència del cos, es veurà immersa en una trama que posarà en evidència que ningú és el que sembla i que mai s'acaba de conèixer els altres."És un tema que em preocupa i m'interessa perquè quan he estat documentant-me he vist que a l'any a Espanya desapareixen més de 5.000 persones i després molts reapareixen, però la meitat són menors i molts no reapareixen mai", ha explicat l'escriptora, que considera que és un tema que li angoixa perquè si bé els adults poden tenir motius per voler desaparèixer, els nens no, i cal veure on són.L'autora, Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil 2020 del Ministeri de Cultura espanyol, planteja com pot ser que hi hagi persones, sobretot homes, que "troben atractius sexualment infants de sis anys i els fan mal", i com es pot pensar que amb diners es pot comprar un ésser humà. Això és una invitació perquè els lectors reflexionin i també reaccionin i estiguin atents al fet que al seu voltant "poden estar succeint coses horribles". "Ens hem acostumat fa cinquanta anys a no posar-nos en la vida de ningú, per exemple quan peguen algú al carrer, que com a molt es truca a la policia", ha criticat.A banda d'aquest tema central que "ho condueix tot", hi ha una altra part psicològica sobre els danys que es produeixen a les famílies quan es dona una desaparició, amb un subtema sobre el plantejament dels darrers anys de vida després de la jubilació.Ha assenyalat que era un tema sobre el qual volia escriure i sobre el que feia temps que hi pensava, tot i que "és molt fort i molt desagradable", mentre que ella volia fer una novel·la "agradable i llegible", sense ferir els lectors. Per superar aquest repte, ha explicat: "Sempre compto amb l'experiència del lector adult", que té suficient imaginació i experiència com per a col·laborar a l'arc narratiu de la història. "Ja saps que pot passar quan mostres un lloc o una persona que actua o parla d'una manera que saps que és monstruosa", argumenta.El cas de la nena de Viena és inventat, però es va basar en casos sorgits els darrers quinze anys a Àustria i Viena de desaparicions i abusos a nens, "fins i tot institucionalitzats"; en especial el cas d'un orfenat on els nens "eren llogats sobretot a homes amb molts diners que es permetien gaudir" d'ells sense cap mena de conseqüència". "Va trigar molt a sortir a la llum però, malgrat que els van concedir unes compensacions econòmiques, cap dels suposats culpables va pagar", ha criticat.A més, per preparar el llibre va llegir moltes entrevistes a protagonistes d'aquestes històries, com la de Natascha Kampusch, que va estar quasi deu anys segrestada i que al final va aconseguir escapar malgrat que el segrestador la passejava en públic. "La noia deia que havia estat intentant per tots els mitjans demanar amb gestos ajuda a la gent del seu voltant, i que ningú la va ajudar", ha lamentat l'autora.Pel que fa a la construcció, li ha donat un "ritme agradable" però no de thriller americà, de manera que funciona com una "onada gran i forta". Tanmateix, la novel·la intercala escenes lleugeres de la vida quotidiana perquè, segons explica, el seu ideal és que el lector gaudeixi d'uns dies de lectura agradable. Tanmateix, li agrada deixar una llavor en els seus lectors i que li donin voltes als temes principals amb l'afegit que els seus personatges "quasi sempre descobreixen coses que mai esperaven".Sobre la seva protagonista, Barceló l'ha dissenyat amb un estat psicològic delicat perquè ha considerat que qualsevol persona de la seva edat i que a més ha estat en contacte amb la ruïna humana amb homicidis i desaparicions durant anys, no és possible que "arribi amb el cervell intacte". A més, el personatge mateix ha perdut també la seva filla. Pel que fa a la pròxima novel·la, ha pronosticat que serà "més divertida i lleugera, també amb morts però amb "una mica més d'alegria".

