VÍDEO Un porter marca un gol al minut 95 i en rep un altre mentre ho celebra

Esto acaba de pasar en un Vinaròs CF vs Peñíscola de 1a Regional en el minuto 95. ¡DE LOCOS! 😱 pic.twitter.com/bECp2MhHpC — Alejandro Espresati (@A_Espresati) November 1, 2020

Una bona definició de mala sort podria ser la d'aquest gol durant el Vinaròs-Peníscola. El Vinaròs estava perdent 0-1 i ja era el minut 95. Va ser llavors quan el porter del conjunt local va pujar a l'àrea rival per donar suport en la jugada, aconseguint fer un gol a l'últim minut. Però després, les tornes es van girar.Un futbolista del Peníscola va aprofitar que el porter s'havia entretingut a celebrar el gol i encara no havia tornat al seu lloc, per marcar-los un segon gol. D'aquesta manera el partit va acabar 1-2, i el Peníscola va mantenir-se victoriós, mentre que l'afició del Vinaròs va passar de l'alegria a la decepció en un no res.

