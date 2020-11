Mor Robert Fisk, referent dels corresponsals al Pròxim Orient

El reconegut corresponsal britànic Robert Fisk, un dels més famosos al Pròxim Orient, ha mort als 74 danys a Dublín, després d'una malaltia. La notícia la va donar diumenge a la nit el diari a on treballava, The Independent Fisk, instal·lat a Beirut (Líban) durant dècades, va ser un dels periodistes més sol·licitats. Va ser autor de llibres clau sobre la geopolítica del món àrab com Pity the Nation o The great war for civilisation.Una de les fites més remarcables de la seva carrera com a corresponsal va ser l'entrevista al líder d'Al Qaeda, Osama bin Laden, entre el 1993 i el 1997. Articulista cèlebre, el The New York Times va arribar a etiquetar-lo com el "corresponsal més famós a Gran Bretanya".Segons recull l'Irish Times, Fisk ja havia ingressat a l'hospital de St.Vincent's de Dublín el divendres i va morir poc temps després.

