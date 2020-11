La vella «amistat» de Santiago Vidal i el jutge de l'operació Volhov

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots trobar notícies com aquesta

Si Joaquín Aguirre, jutge instructor de la "causa escudella" -el tinent coronel Baena i ell hi han barrejat de tot- contra Oriol Soler, Xavier Vendrell, David Madí i altres, no ha canviat molt val més que s'ho prenguin amb calma. Alguns mitjans han recordat aquests dies que el magistrat va trigar 13 anys a acabar la investigació del cas Grand Tibidabo, que es va resoldre amb condemnes molt baixes.La peça que ara instrueix és una ramificació d'una altra de possibles irregularitats en subvencions de la Diputació de Barcelona que esquitxaven l'exdirigent de CDC, Víctor Terradellas. Un cas que en dos anys i mig no ha avançat gens, si més no que consti a les defenses.Aguirre té fama de lent i això li ha portat conflictes. Fins al punt que fa vuit anys l'Audiència de Barcelona va demanar que se'l sancionés per haver comès "una greu irregularitat" en haver trigat gairebé un any a resoldre una instrucció per faltes que va provocar que l'assumpte prescrivís. El tribunal que fa vuit anys va demanar la sanció per Aguirre per uns retards injustificats el presidia un magistrat que tal vegada us soni: Santiago Vidal, que encara no havia fet el pas a l'activisme independentista.

