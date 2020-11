El Girona, amb tres expulsats, treu un empat heroic a Almeria

Un punt que té gust a victòria. Això és el que ha viscut aquest diumenge el Girona a Almería en acabar els 95 minuts del partit de Segona Divisió de futbol , on l'equip català ha acabat amb només vuit jugadors, després que l’àrbitre ensenyés vermelles directes a Ramalho, Cristóforo i Monchu.A la primera part s’ha produït l’acció que ha condicionat la resta del partit. En el minut 27 Ramalho ha vist la targeta groga per fer caure Sadiq. El VAR ha corregit la decisió considerant que era una acció d’últim home i que el nigerià encarava sol. D’aquesta manera l’àrbitre ha expulsat amb vermella directa el futbolista basc.En aquests primers 45 minuts els andalusos han gaudit de dues arribades clares de perill però malgrat la inferioritat numèrica els homes de Francisco han contingut bé els atacs locals.La segona part ha començat amb el mateix to que la primera; l’Almería buscant el gol davant un Girona amb deu jugadors. Els de Gomes pressionaven però els gironins, molt ordenats defensivament, neutralitzaven els atacs. Fins i tot en aquests minuts, concretament en el 60, Sylla ha tingut la més clara pel Girona. Controla amb el pit, condueix uns metres i el seu xut es perd per sobre el travesser. Qui sí ha evitat un gol clar ha estat Bernardo que, sota el pals, ha desviat l’esfèrica.Però la situació encara s’ha complicat molt més pels blanc-i-vermells -ahir de blau-. En els minuts 78 i 81 l’àrbitre ensenyava la vermella directa a Cristóforo i Monchu i els de Montilivi es quedaven amb només vuit jugadors. A partir d’aquest moment el setge andalús a la porteria de Juan Carlos ha estat total. Però els homes de Francisco han dut a terme una defensa numantina dels tres pals i amb un enorme treball i compromís han aconseguit arribar al final sense que cap pilota de l’Almería traspassés la ratlla de gol.

