Un veí de Manresa amb greus cremades químiques aixeca sospites de terrorisme

Els Mossos d'Esquadra estan investigant com un manresà va resultar ferit molt greu a les mans i una cama per cremades d'un producte químic que s'usa per a la fabricació d'explosius, en concret, nitrat d'amoni. Unes ferides que, en un primer moment, els van fer sospitar que se les hauria pogut fer manipulant materials per fabricar explosius. Tot apunta que l'home perdrà la cama.Segons ha pogut saber, una unitat del SEM es va desplaçar divendres a la tarda al carrer Sobrerroca, 29, on hi havia una persona amb ferides molt greus a les mans i a la cama dreta per unes cremades de tipus químic.Els mateixos sanitaris, sobre les 7 de la tarda, van avisar els Mossos d'Esquadra quan van comprovar que les cremades que presentava no eren de foc, i que eren compatibles amb un producte químic que és compatible amb la fabricació d'explosius. Els sanitaris van endur-se l'home a l'hospital, no sense abans haver-se de treure de sobre altres inquilins de l'immoble que insistien en acompanyar-lo. L'immoble està ocupat des de fa temps per una sèrie de persones conflictives segons han denunciat els veïns en repetides ocasions. De fet, també va patir un incendi el desembre de 2018 Davant d'aquesta informació, l'endemà dissabte els Mossos van desplaçar al lloc agents amb armes llargues, que van ser al carrer mentre que altres agents intentaven prendre declaració als habitants de l'edifici.La policia catalana va investigar si l'home tenia vinculacions terroristes, però ho han descartat inicialment, ja que segons va explicar s'ho va fer mentre robava en una empresa del Maresme. Tot i aquesta confessió, els Mossos completaran la investigació sense descartar cap hipòtesi, segons han assegurat al diari.L'home, que es troba ingressat a Sant Joan de Déu, va confessar als agents que va entrar a robar en una empresa al Maresme i que, accidentalment, va posar el peu en un lloc on hi havia l'agent químic que és fortament corrosiu.

