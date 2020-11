Salut farà testos ràpids, i no PCR, als contactes de les persones que hagin donat positiu

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut farà testos ràpids d'antígens, i no PCR, als contactes de les persones que hagin donat positiu per coronavirus amb l'objectiu de detectar nous contagis. A les escoles i els instituts, però, es mantindran els PCR. Així ho ha avançat aquest diumenge La Vanguardia , que també ha explicat que es focalitzaran els cribratges massius amb proves PCR en aquells barris i escoles on es disparin els contagis.En un document dirigit als professionals sanitaris, la Generalitat també insta – en el cas de l'àmbit educatiu de la secundària – als alumnes a fer-se ells mateixos l'extracció nasal de mostra, això sí, supervisats pels seus docents. Tot plegat s'emmarca en una fase de "mitigació" lligada estretament a l'evolució de la pandèmia a Catalunya.Des del departament apunten que l'aposta per fer les proves als contactes estrets es manté, però donat "l'augment de casos a la comunitat", que ha saturat el servei, es realitzaran a partir d'ara mitjançant testos ràpids, que permeten obtenir els resultats en 20 minuts. En aquest sentit, obre la porta a plantejar la possibilitat de disposar de punts fora dels Centres d'Atenció Primària (CAP) i mantenir "circuits interns" amb separació de les malalties respiratòries.Salut recorda que un cop fet, el resultat negatiu d'un test no eximeix a la persona de fer la quarantena encara que no presenti símptomes. Pel que fa als gestors de contactes, aquests no realitzaran trucades de seguiment als contactes dels grups de convivència dels escolars. Seran, doncs, els mateixos centres que informaran els pares i mares dels contactes sobre el temps i les mesures que han de seguir.Els canvis arriben després que en les darreres setmanes s'hagi produït certa saturació en alguns centres hospitalaris. Tot plegat derivat de l'important augment de casos de Covid-19 a tot Catalunya. Els anomenats testos ràpids, "antígens" permetrien accelerar els resultats i evitar esperes de diversos dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor