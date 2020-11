El Govern blindarà les rendes més baixes que s'han beneficiat d'un ERTO

Altres notícies que et poden interessar

El Govern aprovarà dimarts un decret llei per impedir que es penalitzi els treballadors amb les rendes més baixes i amb major precarietat laboral (que han estat o estan en un ERTO, a l'atur o han encadenat diversos contractes). Es tracta de treballadors que per aquesta realitat (tenir més d'un pagador aquest 2020) es veuen obligats a fer la declaració de la renda i es poden veure perjudicats. Segons ha avançat TV3, el decret preveu rebaixar-los l'IRPF a través d'una deducció autonòmica equivalent a la diferència entre la quota íntegra autonòmica i la quota íntegra estatal, sempre que la diferència sigui positiva. L'executiu preveu que la mesura pot afavorir uns 250.000 treballadors que cobren entre 14.000 i 22.000 euros bruts anuals.El Departament d'Economia està acabant de tancar els serrells d'un decret llei que té per objectiu ajudar als treballadors amb major precarietat laboral i més perjudicats per la situació provocada per la pandèmia de Covid-19. Des del Govern, però, també s'exigeix a l'Estat perquè prengui "mesures econòmiques concretes" i un "pla de xoc urgent" que ajudi els ciutadans de Catalunya, especialment als d'aquells sectors més afectats econòmica i socialment. De fet, fa uns dies el vicepresident del Govern en funcions de president, Pere Aragonès, es va dirigir per carta al president espanyol, Pedro Sánchez, per exigir-li la moratòria dels impostos per a tots els negocis més afectats per les restriccions.El decret llei del Govern de rebaixa de l'IRPF és aplicable a contribuents amb rendiments íntegres del treball inferiors a 22.000 euros i que, pel fet de tenir més d'un pagador, resulten obligats a presentar la declaració de l'IRPF (segons l'article 96 de la Llei de l'IRPF). Queden exclosos de la normativa del Govern aquells contribuents que només perceben pensions i altres prestacions passives com a rendiments del treball perquè la llei ja els eximeix de presentar la declaració, encara que tingui més d'un pagador. Aquesta mesura es farà efectiva quan els treballadors beneficiaris facin la declaració de l'IRPF corresponent al 2020, que serà a l'abril-juny del 2021."Tenim poques eines però les posem totes al servei dels qui més pateixen les conseqüències de la crisi, com els treballadors amb més precarietat laboral", ha apuntat el mateix vicepresident Aragonès en una piulada a Twitter. "Hem de trobar totes les fórmules possibles per ajudar als treballadors més afectats per la crisi de la covid-19", ha justificat Aragonès, tot parlant d'aquesta deducció fiscal a totes aquelles persones que es veuen obligades a fer la declaració de l'IRPF pel simple fet de tenir dos pagadors. "Aquesta és una situació perjudicial a la que s'haurien vist abocades moltes persones que estan en ERTO o han passat per l'atur", ha recordat el vicepresident en funcions de president.De fet, des del Govern es calcula que la mesura podrà beneficiar uns 250.000 treballadors catalans. "Però també exigim al govern de l'Estat que abordi aquesta realitat, així com la resta de derivades econòmiques de la covid-19, i presenti un pla de xoc urgent, a banda d'una moratòria d'impostos pels sectors més afectats davant l'excepcionalitat de la situació", ha conclòs Aragonès.

