​Rafa Nadal: «Pot ser que el rei Joan Carles s'hagi equivocat, però s'ha de recordar el que ha fet per Espanya»

Altres notícies que et poden interessar

El tenista Rafa Nadal ha assegurat que el rei emèrit Joan Carles "pot ser que s'hagi equivocat, però que cal recordar sempre el que ha fet per Espanya". Així ho ha declarat en una entrevista del diari italià Corriere della Sera , en la qual no ha volgut revelar si es considera més de dretes o d'esquerres: "No em facis parlar de política".En una extensa entrevista, el de Manacor també explica per què segueix vivint a Espanya, quan podria viure en un altre país i pagar menys impostos. "Soc espanyol, i estic feliç de ser-ho. Per descomptat, quan arriba la factura d'impostos, estic una mica menys feliç. Però he tingut la sort de néixer en un país amb moltes virtuts, cosa que m'ha donat una bona vida", diu. "Em sento profundament manacorí, mallorquí, espanyol i europeu. I quatre vegades afortunat", afegeix.Sobre l'existència de Déu, el tenista respon: "No ho sé, i no m'ho pregunto. Per a mi, l'important és portar-me bé, ajudar els que ho necessiten. Crec en la bona gent. I si Déu existeix, serà meravellós", apunta.A més de repassar altres temes, s'ha pronunciat sobre la situació derivada de la Covid-19, cosa que el preocupa per la seva família. "Encara soc bastant jove, el físic segueix responent-me. Tot i així, si em contagio, puc contagiar persones de risc. Estic preocupat pels meus pares, per la meva família, per la meva comunitat. És el moment més difícil de la nostra vida. Per això és hora de lluitar per coses molt més importants que un partit de tenis. Hem de cultivar la confiança", ha assegurat.En aquest sentit, anima a superar la crisi "amb respecte". "Cap a nosaltres mateixos, cap als nostres éssers estimats i cap als altres. I amb responsabilitat i lògica. La gent mor a causa del virus, però també et pots morir de gana. El cop a l'economia és molt sever. Necessitem trobar l'equilibri entre salut i feina, entre salut i protecció social. La seguretat és primordial, però també la llibertat i la dignitat", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor