Àlex Mata i Ramon Ramon, guanyadors dels 49 Premis Octubre en la categoria d'assaig i narrativa

Els 49 Premis Octubre han atorgat el Premi Joan Fuster d'assaig a Àlex Mata, per "Els marges dels mapes", un treball sobre el concepte de frontera. El Premi Andròmina de Narrativa ha sigut per Ramon Ramon per "No sé què mor", un text que el jurat veu com "la consolidació d'un projecte diaterístic" on es combina la reflexió abstracta i l'experiència quotidiana.El poemari "Pla 10 de l'espai exterior" ha guanyat el Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia, gràcies a les imatges vives, la crítica social des del joc i l'humor i la combinació de formes en prosa, teatrals i líriques. Finalment, el Premi Pere Capellà de Teatre se l'ha emportat Ferrran Joanmiquel per 'Tots els colors del blanc', que aborda el genocidi lingüístic d'un poble imaginari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor