Hospitalitzat un home que s'ha cremat amb un producte químic mentre robava al Maresme

Un veí de Manresa ha hagut de ser ingressat a l'hospital perquè tenia ferides molt greus, sobretot a la cama, per haver estat en contacte amb un producte químic. Segons avança la SER i ha pogut confirmar l'ACN, el SEM va avisar al voltant de les set de la tarda de divendres als Mossos que un home tenia cremades molt greus que no eren per foc, sinó a causa d'un producte químic, que era compatible amb la fabricació d'explosius.Arran d'això, els Mossos van obrir una investigació per veure si l'home tenia vincles terroristes, un fet que s'ha descartat. Segons fonts policials, l'home hauria confessat que va entrar a robar en una empresa al Maresme i que, accidentalment, va posar el peu en un lloc on hi havia l'agent químic explosiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor