A presó un lladre multireincident que robava en botigues de Barcelona i fugia en bicicleta

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 24 d'octubre passat un lladre multireincident especialitzat en els robatoris amb força en establiments comercials. El pispa actuava principalment de nit, violentava les persianes i portes de les botigues i marxava en bicicleta un cop consumat el robatori.L'arrestat està acusat de 15 robatoris amb força en establiments de Barcelona, ubicats als districtes de l'Eixample, Ciutat Vella, Les Corts, Gràcia i Sants-Montjuïc. L'home havia convertit aquesta tipologia delictiva en el seu modus vivendi i té un ampli historial delictiu amb 28 detencions acumulades des de finals de l'any 2019, 21 de les quals per delictes contra el patrimoni.L'arrestat actuava habitualment en la franja horària de la nit i matinada, tot i que en alguna ocasió havia dut a terme algun dels robatoris diumenge al migdia. D'aquesta manera mirava d'assegurar-se de no trobar ningú dins l'establiment. De tota manera hi ha algun cas en què havia trobat el propietari a l'interior del local i, en aquest cas, no dubtava en consumar el robatori igualment. Els investigadors van comprovar que sempre actuava d'acord amb un mateix seu modus operandi consistia en forçar tant la persiana de l'establiment com la porta d'accés. Un cop dins s'enduia els diners que pogués trobar a la caixa enregistradora i dispositius electrònics.En algunes ocasions arrancava els suports de fusta dels bancs del mobiliari urbà per poder fer palanca. Arribava al lloc del robatori en bicicleta, consumava el robatori i després fugia del lloc pel mateix mitjà de transport. El detingut –de 33 anys i nacionalitat siriana- va passar a disposició judicial el 25 d'octubre i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.

