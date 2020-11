Rècord de venda d'armes als EUA a pocs dies de les eleccions

Altres notícies que et poden interessar

Pocs dies abans de les eleccions presidencials als Estats Units d'Amèrica , l'adquisició de vendes d'armes ha assolit un rècord històric des del passat març, també com a conseqüència del coronavirus. Tal com recull La Vanguardia , en aquests darrers set mesos, s'han venut 19 milions d'armes, un 91% més que el mateix període del 2019.La venda d'armes augmenta principalment per dos factors, segons TV3 . D'una banda, perquè ja acostuma a augmentar pel temor que s'hi guanyen els demòcrates, se'n restringeixi l'accés. Per contra, però, també hi ha una por per altercats, cosa que fa que hi hagi nous compradors que no n'havien adquirit mai, com dones, afroamericans o progressistes.L'adquisició de pistoles ja va augmentar a l'inici de la pandèmia, al mes de març. Arran de les conseqüències socioeconòmiques, també ha augmentat la delinqüència als EUA. També s'hi han sumat els aldarulls per la violència policia contra els negres.I a tot això, s'hi sumen les declaracions de Donald Trump posant llenya al foc i titllant de frau electoral el vot per correu i que els demòcrates manipulen el procés i també ho provaran en el recompte.

