​Bengoa: «Amb les xifres actuals, un confinament domiciliari és inevitable en una o dues setmanes»

"Crec que el confinament a Espanya és inevitable". Així de contundent s'ha mostrat l'exdirector de Sistemes de Salut de l'OMS i exassessor de Barack Obama Rafael Bengoa. "Amb les xifres actuals, en una o dues setmanes anirem cap a un confinament domiciliari", ha remarcat en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio.En aquest sentit, sobre les darreres mesures aplicades, Bengoa ha apuntat que "hauria estat millor actuar més fort abans", tot i que també permetran veure si la tendència és igual o disminueix. En tot cas, veu clar que hi haurà un altre confinament, com "la millor mesura", però que hauria de ser més curt: un mes, com s'està proposant a França i Anglaterra."Si aconseguíssim baixar els números i rastregéssim millor, es podria conviure amb el virus, però no està funcionant", ha alertat l'exconseller de Salut del País Basc. En aquesta línia, ha remarcat que l'estiu -que va ser un "miratge de normalitat"- "no es va aprofitar per enfortir els sistemes de rastreig". "Per això, ara és necessari prendre decisions més severes", ha afegit.També ha afirmat que "és important no raonar com el primer confinament", és a dir, que és necessari muntar tots els sistemes de rastreig i de seguiment. En aquest sentit, ha criticat que a Europa s'hauria d'haver evitat "deixar-se atrapar per la segona onada".Ha recomanat imitar Orient, que no ho han patit "perquè han tingut un bon sistema de rastreig i contactes". "Ens falta humilitat per aprendre dels altres", ha dit.Pel que fa a la celebració de les festes de Nadal, també ha estat rotund: "No hem de parlar en termes de 'salvar el Nadal'. Això és el que vam fer a l'estiu". En aquest sentit, ha remarcat que "si tenim un Nadal més o menys normal, serà un focus de contagis". Ha conclòs que cal pensar "a atacar el virus, no a salvar el Nadal".

