Detenen un home per abusar sexualment d'una menor a València

Agents de la policia espanyola han detingut a València un home de 59 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a una menor de 13 anys després d'haver-li realitzat tocaments en diverses ocasions. A més, resulta que la nena, era familiar de la seva exparella sentimental.Els fets haurien ocorregut fa aproximadament un any, durant el transcurs d'uns sis mesos, en el domicili del sospitós, on la víctima anava alguns diumenges a dinar, segons ha informat la policia en un comunicat.Els agents van descobrir que l'ara detingut feia la migdiada a la mateixa habitació que la menor, moment en el qual presumptament li feia tocaments per sota de la roba, al pit i la vagina. A més, en una ocasió va arribar a fregar els seus genitals contra ella. Posteriorment, després dels abusos sexuals, el sospitós solia comprar-li alguna cosa a la víctima.El detingut mantenia contacte amb la menor mitjançant una aplicació de missatgeria instantània, a través de la qual aconseguia quedar amb ella de nou amb l'excusa de convidar-la "a menjar alguna cosa que li agradés".Per tot això, i després de practicar totes les gestions oportunes, els policies van detenir l'home, de 59 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a menor d'edat. L'arrestat, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial, decretant-se la prohibició d'aproximar-se més de 200 metres a la víctima i de comunicar-se amb ella.La policia continua les investigacions per tal d'esbrinar si poguessin existir altres víctimes.

