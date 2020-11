Els Mossos posen 1.139 denúncies en les últimes 24 hores i tanquen 10 locals

Altres notícies que et poden interessar

Els Mossos d'Esquadra han posat un total de 1.139 denúncies en les últimes 24 hores -587 de les quals durant el torn de nit- i han tancat 10 locals a Catalunya. "Per no respectar el toc de queda tenim 278 sancions i 142 més per no portar mascareta. És un volum més alt d'activitat en ser cap de setmana i dissabte", ha precisat el director general dels Mossos, Pere Ferrer, al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.En paral·lel, Ferrer ha confirmat que la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona es va tancar amb un detingut , 60 identificats i un policia ferit. "Hi va haver un dispositiu preventiu fort. La manifestació va anar prou bé i vam evitar la situació d'aldarulls de divendres", ha afirmat el director general dels Mossos."Això sí, dissabte a Barcelona també vam detectar elements d'ultradreta com els de divendres", ha reconegut Ferrer, que ha volgut posar en valor les 60 identificacions preventives. "Ajuda a minimitzar i a reduir la violència. Bàsicament perquè detectem material que podria ser usat en aldarulls i el retirem", ha comentat el director general dels Mossos, que ha avisat que grupuscles d'extrema dreta estan aprofitant per filtrar-se en les últimes manifestacions de descontentament pel toc de queda o les mesures anticovid-19."Ahir era una manifestació pel desallotjament de la casa Buenos Aires, però l'extrema dreta s'afegeix a les mobilitzacions per oportunisme i per desestabilitzar en una situació complexa com l'actual", ha apuntat Ferrer. "Veuen una oportunitat per fer els seus actes violents. Això és el que hem de combatre", ha conclòs el director general dels Mossos.

