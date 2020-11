Detenen un home que es passejava amb un cap humà a Huelva

La policia espanyola ha detingut cap a les 21:15 hores d'aquest dissabte a l'home que presumptament "s'ha passejat" per la ciutat de Huelva amb un cap humà a l'interior d'una bossa i que, posteriorment, l'ha dipositat en un contenidor d'escombraries de l'avinguda Pius XII.Així ho han indicat els agents, que després de la detenció, cap a les 21:45 hores, s'ha trobat la resta del cos en el domicili del mort.El detingut, que té antecedents policials, té més 50 anys d'edat, igual que la víctima, segons les citades fonts. Actualment, continua la comissió judicial forense i la policia científica roman treballant al lloc dels fets.Per la seva banda, el Jutjat d'Instrucció Número 4 de Huelva ha decretat secret de sumari sobre les actuacions. Per la seva banda el 112 ha indicat que va rebre una trucada, pocs minuts després de les tres de la tarda, en la qual un usuari avisava de la presència d'una estranya bossa "amb alguna cosa sospitosa, previsiblement, 1 cap humà en la seva interior", en els voltants de la plaça Houston, per la qual cosa es va avisar a la policia.

