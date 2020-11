​FOTOS La Lluna blava reapareix en plena castanyada

Lluna blava al Delta de l'Ebre Foto: Agustí Descarrega

Lluna blava d'octubre Foto: Carme Molist

Lluna blava Foto: Emili Vilamala

La lluna blava d'aquest mes d'octubre a Osona Foto: Emili Vilamala

L'octubre s'ha acomiadat amb una Lluna blava, un fenomen que es produeix quan en un mateix mes hi ha dues llunes plenes. En aquesta ocasió, el fet ha coincidit amb la nit de la castanyada i la de Tots Sants, cosa que feia 19 anys que no passava. Tot i que el nom és cridaner, el fenomen no té res a veure amb el color del satèl·lit.Generalment, només hi ha Lluna plena un cop al mes, o dins un període de 30 dies, aproximadament el temps que el satèl·lit tarda a repetir aquesta fase. Per tant, només es pot produir quan la primera Lluna plena es produeix en els dos primers dies de cada mes. Febrer, doncs, mai tindrà una Lluna blava.Aquest fenomen no és gaire habitual. Passa aproximadament cada dos anys i mig. L'última va succeir el 31 de març de 2018 i es preveu que la propera arribi l'agost del 2023, el maig del 2026 i el desembre de 2028, segons la NASA.En algunes ocasions, la Lluna sí que pot semblar blava. Això succeeix per les partícules en suspensió a l'atmosfera que filtren la llum de la Lluna. Aquestes partícules solen tenir el seu origen en grans incendis forestals o erupcions volcàniques. Per exemple, el 1883, el volcà indonesi Krakatoa va provoca una erupció tan gran que les partícules de cendra disperses a l'atmosfera van actuar com a filtre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor