Desallotgen 25 persones d'una festa de Halloween a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat aquest dissabte una festa de Halloween on no es respectaven les mesures de seguretat derivades de la pandèmia de la Covid-19. La intervenció ha finalitzat amb un total de 25 persones detingudes.En aquesta mateixa operació s'han requisat diverses drogues, així com els equips de música. Tot plegat en el marc del primer cap de setmana de confinament perimetral en el qual ja estan en funcionament les darreres mesures decretades pel Govern amb l'objectiu de frenar els contagis de coronavirus a Catalunya.

