Una vacuna habitual pot haver immunitzat els nens a la Covid-19 i podria servir per als adults

La vacuna DTP, eficaç contra el coronavirus? Foto: UCM

Un equip d'investigació de la Universitat Complutense de Madrid afirma que la vacuna DTP - contra el tètanus, la diftèria i la tos ferina - podria ser eficaç per frenar la Covid-19 mentre no arriba la vacuna específica, i en la qual ja s'està treballant, segons informa TV3 Aquesta vacuna s'administra als nens d'arreu del món en divereses dosis durant els primers anys de vida, i els investigadors de la Complutense, liderats pel bioquímic i immunòleg Pedro Reche, podria ser el motiu pel qual la Covid-19 sigui una malaltia lleu per a la majoria dels nens.La recerca ha consistit en comparar els epítops (fragments de proteïna dels agents patògens) que el sistema immunitari pot reconèixer gràcies a les diferents vacunes i que permeten que el cos faci front a les infeccions i atacar-les, ja siguin de caràcter víric o bacterià. S'han analitzat els epítops de fins a 25 malalties, i gràcies a això han pogut predir l'efectivitat dels limfòcits (o cèl·lules T i B) del sistema contra el SARS-CoV-2.La immunitat que aporta la vacuna DTP es va perdent amb els anys, cosa que explicaria per què la Covid-19 afecta especialement les persones de major edat. També expliquen que és més eficaç la vacuna cel·lular - que té molts efectes secundaris i encara es fa servir als països més pobres - que l'acel·lular - la que s'aplica a Espanya - i per això el coronavirus faria més mal als països on s'aplica aquest segon tipus de vacuna.Les conclusions de la recerca de la Universidad Complutense, publicades a la revista Frontiers In Immunology , afirmen que la DTP es podria fer servir contra el coronavirus, que podrien protegir la població "mitjançant una immunitat creuada".Altres estudis desenvolupats arreu del món també han avaluat si les vacunes contra la tuberculosi generen defenses contra el coronavirus: aquest divendres, l'Hospital Germans Trias i Pujol començarà a provar la vacuna RUTI, contra la tuberculosi, a l'Argentina.

