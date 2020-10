Anglaterra decreta un confinament fins al desembre

Anglaterra torna a un confinament dur. S'aplicarà a partir de dimecres vinent i durarà fins al 2 de desembre amb l'objectiu de reduir els contagis de coronavirus en la segona onada que viu el país. La mesura no afecta, per ara, tot el Regne Unit. La mesura inclou el tancament de bars, restaurants i comerços no essencials, però les escoles continuaran obertes. En una compareixença a Downing Street, el primer ministre Boris Johnson ha dit que "no hi ha alternativa" i que no es pot ignorar l'increment de contagis.Les dades d'afectació al sistema sanitari anglès són "alarmants" i per això el primer ministre britànic ha optat per aquesta mesura dràstica. En la primera onada, Johnson va ser un dels mandataris que més va menystenir i, en un principi, va proposar optar per la immunitat de grup i no establir mesures estrictes. Amb el pas de les setmanes, i després de passar per l'UCI contagiat de Covid, va canviar de criteri. Aquest dissabte, Johnson ha advertit que els morts de la segona onada podrien arribar a superar els de la primera.El dirigent conservador ha anunciat també una pròrroga de les ajudes per abonar els salaris dels treballadors que no poden seguir amb la seva activitat. En un principi, la compensació acabava aquest dissabte, però s'allargarà durant el novembre. Pel que fa a les reunions, es prohibeix qualsevol trobada entre aquelles persones que no siguin convivents. Els gimnasos també estaran tancats, però es permetrà l'exercici al carrer amb persones convivents o individualment i sense limitacions horàries.El Regne Unit ha registrat en les últimes hores quasi 22.000 contagis i 326 víctimes mortals. Hi ha quasi 11.000 persones hospitalitzades i 978 necessiten respirador. Aquest dissabte s'ha superat el milió de contagis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor