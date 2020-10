Vidres trencats, foc i pintades en la segona jornada de protestes al centre de Barcelona

EN DIRECTE Protesta al centre de Barcelona contra els desnonaments



Fotografies de Ricard Novellahttps://t.co/hXSalRZkv1 pic.twitter.com/RFI8Sk837B — NacióDigital (@naciodigital) October 31, 2020

Alguns manifestants encenen un foc a la plaça de Sant Miquel, al centre de Barcelona. També han trencat un vindre de l'Ajuntament



Fotos de Ricard Novella https://t.co/fm7huQINb4 pic.twitter.com/LO9hIjWhQk — NacióDigital (@naciodigital) October 31, 2020

Altres notícies que et poden interessar

Centenars de persones s'han concentrat aquest dissabte al vespre a la plaça de la Catedral de Barcelona per protestar contra el desallotjament la casa Buenos Aires de Vallvidrera. Ho han fet durant pràcticament una hora amb l'objectiu de denunciar els desnonaments a la ciutat i per recordar que no "en toleraran cap més". Durant la manifestació s'han llegit un manifest i posteriorment s'han tirat bengales i petards.Una protesta on no s'han respectat les distàncies de seguretat. Tot plegat vigilat per agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, que des de fa una estona ja estaven controlant els accessos de Via Laietana i la Plaça Sant Jaume. En aquest darrer punt hi havia convocada una concentració contra les restriccions anticovid.Un cop acabats els parlaments, els manifestants de la concentració en contra dels desnonaments han baixat per Via Laietana fins a la plaça Sant Jaume. Justament aquesta ubicació va ser ahir escenari de disturbis. Una nit que va acabar amb 14 detinguts, 2 d'ells menors, i amb una trentena de ferits lleus.Alguns dels manifestants han trencat la façana de vidre de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça de Sant Miquel. Ho han fet aprofitant que just davant hi havia una zona amb material d'obra. A més, també han deixat una pintada on es podia llegir la frase "Okupa tu també". És en aquest punt on els concentrats han encès una foguera amb material que han trobat a la zona.Malgrat que la concentració dels desnonaments ja ha quedat desconvocada a dos quarts de nou del vespre, encara s'hi han pogut veure petits grups de manifestants. Tot plegat al voltant de la plaça de Sant Miquel i els carrers del voltant, on a més de trencar els vidres del consistori, també ha quedat malmès part del mobiliari urbà. A més s'ha encès una foguera a l'accés lateral de l'edifici de l'ajuntament que els concentrats feien cremar utilitzant palets de les obres. Pel que fa a les tanques que les delimitaven, han quedat completament destrossades.Pel que fa a l'altra manifestació, la que s'havia convocat per denunciar les mesures restrictives, ha tingut molt poca afluència. De fet, fins a l'arribada dels participants de la concentració de la plaça de la Catedral, pràcticament només hi havia la premsa.La protesta arriba l'endemà dels aldarulls que es van viure pels carrers de Ciutat Vella, també en contra de les mesures per frenar la Covid-19 i la manca d'ajudes públiques per part del Govern. En els incidents hi van participar, entre d'altres, alguns grups d'extrema dreta. Una nit que va acabar amb 14 detinguts, 2 d'ells menors, i amb una trentena de ferits lleus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor