Un capellà ortodox, ferit de dos trets a Lió

Un capellà ortodox d'origen grec ha resultat ferit greu després que l'hagin disparat amb una arma a Lió, segons han explicat fonts policials als mitjans de comunicació francesos. L'autor dels trets ha fugit del lloc dels fets, i de moment no es coneix la seva ubicació.Els fets han passat prop de les 16h al centre de Lió, quan el capellà es trobava tot just a la porta de l'església. Segons expliquen els mateixos mitjans, el religiós ha rebut dos trets i ha quedat ferit molt greu.Els serveis d'emergència l'han atès al mateix lloc on l'han disparat, i posteriorment ha estat traslladat a l'hospital, on hauria dit a les autoritats que no coneixia l'agressor.L'atac es produeix just dos dies després d'atemptat terrorista a la basílica de Notre Dame de Niça.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor