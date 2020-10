El trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona, sota mínims

"Estem sobretot controlant que la gent no marxi de cap de setmana a les segones residències", afirma el caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona encarregat del control de la sortida 24 a la Ronda Litoral. Al llarg del matí, els agents han vigilat els vehicles que circulaven en direcció Besòs i, de forma selectiva, els han fet aturar per comprovar la documentació i verificar que no sortissin fora del municipi sense motiu justificat.Per exemple, l'Andrea i la seva família, que han anat al cementiri a Montjuïc a veure els avis i han tornat cap a casa. "És normal que ens hagin aturat, en anar tota la família, per comprovar que no marxéssim de cap de setmana". Una altra família que han aturat ha estat la del Dídac, que es desplaçava del Poble-Sec a Nou Barris i que també ha pogut reprendre la marxa sense problemes després que els agents hagin donat veracitat a les seves explicacions."La majora de persones que ens estem trobant van a treballar o a comprar. L'ús de la mascareta i el compliment de la norma s'està seguint de manera bastant estricta. La gent està complint força", ha recalcat el caporal.Un segon control de la Guàrdia Urbana de Barcelona s'ha produït a la mateixa Ronda Litoral en direcció Llobregat, a la sortida 21.El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que han sortit un total de 39.487 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre les 0h i les 13h d'avui dissabte, una baixada molt contundent de la mobilitat que suposa una reducció del -72,16% respecte al 3 d'octubre d'enguany i del -74,85% en comparació amb el dia equivalent del 2019.Pel que fa al trànsit d'entrada a l'àrea metropolitana de Barcelona, la caiguda també ha estat considerable i molt similar: tan sols 44.130 vehicles, una reducció del -64,52% respecte al 3 d'octubre d'enguany i del -67,73% en comparació al dia equivalent del 2019.