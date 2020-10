Elx utilitza drons per controlar l'aforament dels cementiris

L'Ajuntament d'Elx, una de les ciutats del País Valencià que té en vigor mesures addicionals per frenar la transmissió del coronavirus, controla amb drons i més de 560 efectius policials els cementiris per vigilar aforaments i evitar aglomeracions amb motiu de Tots Sants.El regidor Héctor Díez, responsable de cementiris, explica que aquest cap de setmana s'ha registrat "l'afluència més baixa dels darrers 10 anys malgrat que és el dia previ a Tots Sants". En aquest sentit, ha volgut agrair la col·laboració a la ciutadania per respectar les mesures imposades.A més, ha advertit que "en el cas que la Unitat Aèria de la policia local detecti un increment d'aforament, es tallarà l'accés al cementiri fins que es buidi".El regidor ha recordat "la importància que la ciutadania continuï visitant els cementiris de manera breu, així com que se segueixin les recomanacions sanitàries recomanades per les autoritats, entre elles, l'ús obligatori de màscares i gel hidroalcohòlic o el distanciament social".Per la seva banda, l'edil de Seguretat ha destacat el dispositiu de més de 560 efectius de la policia local que vetllaran durant la festivitat perquè es compleixi amb totes les normes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor