Moments insòlits en una Barcelona amb disturbis 🎶🚓🔥 pic.twitter.com/etKHLtxld7 — Flama (@flama_shop) October 31, 2020

Els aldarulls d'aquest divendres nit a Barcelona han deixat imatges que feia temps no es veien: corredisses i contenidors cremant. Malgrat la gravetat dels fets, que han acabat amb saquejos i almenys 14 detinguts, també es van veure imatges ben curioses. Com és el cas d'aquest músic que al mig de la tempesta de furgons policials, seguia tocant el teclat com si res:El vídeo s'ha popularitzat a les xarxes pel surrealisme de la fotografia que conté, i han estat molts els usuaris que l'han repiulat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor